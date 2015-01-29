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محافظ السويس يشارك بالاسبوع البيئي ويفتتح ملعب بالقطاع الريفي

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محافظ السويس يشارك بالاسبوع البيئي ويفتتح ملعب بالقطاع الريفي محافظ السويس يشارك بالاسبوع البيئي ويفتتح ملعب بالقطاع الريفي


> شارك اللواء العربي السروي محافظ السويس، شباب الجناين وطلائع الشباب والرياضة، بدء مشروع الأسبوع البيئي، والذي يقام على مستوى محافظات ، باإشراف وزارة الشباب والرياضة وقام المحافظ والشباب بتشجير وزراعة وطلاء الأرصفة وتطوير مدخل قرية عامر.

وافتتح المحافظ ومدير الشباب والرياضة الملعب الخماسي الذي تم انشاؤه بمركز شباب عامر بنظام النجيل الصناعي لخدمة المركز .

وقام اللواء العربي السروي بتفقد فصول محو الامية بمركز شباب قرية عامر ومتابعة الامتحانات الخاصة بعدد من ابناء القرية لمحو اميتهم .

وأكد المحافظ على الشباب بالاستفادة بالخدمات والملاعب الموجودة بالمركز في ثقل ثقافتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الرياضية.

شارك المحافظ في الجولة جمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم حسن رئيس حي الجناين وعالية فريد مدير فرع محو الامية وتعليم الكبار بالسويس ومديري الادارات بمديرية الشباب والرياضة.

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