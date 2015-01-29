تأجيل محاكمة 9 من الإخوان فى قضية الاعتداء على قسم بنها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة 9 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى واقعة أحداث الشغب التى شهدها قسم بنها، إلى نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهمين.

كانت النيابة العامة بالقليوبية قد أصدرت قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة، موجهة لهم تهمًا تتعلق بالانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة على خلاف أحكام القانون، واشتراكهم فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة، والتلويح بالعنف وشروعهم فى قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.