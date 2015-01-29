ندوة بطب المنوفية عن استخدام الليزر فى تفتيت حصوات الكلى



> نظم قسم جراحة المسالك بكلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وعميد الكلية ندوة علمية عن أحدث طرق علاج الحصوات وخاصة التفتيت بالليزر عن طريق جهاز الهوليم ليزر والموجات التصادمية والموجات الباليسية.

وأشار الدكتور أسامه عبد الجواد رئيس القسم إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة مميزات وعيوب هذا الأسلوب فى علاج حصوات مجرى البول والحالب والمثانة وتدريب الأطباء عليه، كما تم عرض 6 حالات مختلفة لتفتيت الحصوات بالليزر عن طريق الفيديوكونفرانس تم علاجها بقسم جراحة المسالك بمستشفيات جامعة المنوفية، وأوضح أنه تم مشاركة نحو 100 طبيب وأستاذ.