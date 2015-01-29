أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو زكي يفكر في الاعتزال

Google+ Print
عمرو زكي يفكر في الاعتزال عمرو زكي يفكر في الاعتزال

أكد عمرو زكي مهاجم الزمالك وويجان السابق أنه يفكر في الاعتزال بعد أن تجددت إصابته مرة أخرى في الكاحل.

وكان عمرو زكي قد فسخ تعاقده مع المقاولون الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير وشارك معه في مباراة.

وأكد عمرو زكي لـFilGoal.com أنه يدرس الاعتزال بسبب حاجته لجراحة أخرى في نفس منطقة الإصابة القديمة، وسيحسم قراره خلال الأيام المقبلة.

وأصر عمرو زكي على فسخ تعاقده مع المقاولون لعدم تحميل النادي أعباء أخرى وترك مكانه للاعب أخر في القائمة.

وأكد محمد جمال وكيل أعمال اللاعب، أن المقاولون متمسك بنجم الزمالك السابق، ولكن فضل عمرو إنهاء التعاقد وتوجيه الشكر للإدارة ،الجهاز الفني واللاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع