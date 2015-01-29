عمرو زكي يفكر في الاعتزال

أكد عمرو زكي مهاجم الزمالك وويجان السابق أنه يفكر في الاعتزال بعد أن تجددت إصابته مرة أخرى في الكاحل.

وكان عمرو زكي قد فسخ تعاقده مع المقاولون الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير وشارك معه في مباراة.

وأكد عمرو زكي لـFilGoal.com أنه يدرس الاعتزال بسبب حاجته لجراحة أخرى في نفس منطقة الإصابة القديمة، وسيحسم قراره خلال الأيام المقبلة.

وأصر عمرو زكي على فسخ تعاقده مع المقاولون لعدم تحميل النادي أعباء أخرى وترك مكانه للاعب أخر في القائمة.

وأكد محمد جمال وكيل أعمال اللاعب، أن المقاولون متمسك بنجم الزمالك السابق، ولكن فضل عمرو إنهاء التعاقد وتوجيه الشكر للإدارة ،الجهاز الفني واللاعبين.