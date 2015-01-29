بالفيديو والصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبين الكوم التعليمي



> أفتتح، اليوم الخميس ، الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، وحدة قسطرة القلب بمستشفي شبين الكوم التعليمي، على هامش أعمال المؤتمر السنوي الثاني للعدوي ومخاطرها، بحضور الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور محمد متولي هلال مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وأكد المحافظ في كلمته، علي ضرورة مواجهة العدوي في المهد ومحاربتها بالتوعية والتثقيف الصحي للحد من مخاطرها وضروة مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الصحة والاستفادة منها قدر الامكان.

وعلي هامش المؤتمر، افتتح محافظ المنوفية وحده قسطرة القلب بمستشفي شبين الكوم التعليمي، مشيرًا إلى انه لا يدخر جهدا لدعم المستشفيات الحكوميه بكل جديد في مجال الصحة وذلك دعما لمحدودي الدخل وغير القادرين علي النفقات الصحية في مختلف مجالات الطب .

وأكد الدكتور محمد متولي هلال أن هذه الوحده هي الأولي علي مستوي المستشفيات الحكومية بوسط الدلتا، كما أنها مزودة بأحدث الاجهزة التي تستطيع عمل كافة الاشاعات اللازمة للقلب والأوردة الطرفية وكافة التدخلات الطبية السريعة للقلب والقسطرة.

وأضاف أنها مزودة بجهاز يعمل بنظام الكي ليقوم بكي البؤر التي تسبب تجلطات واضطراب في تنظيم ضربات القلب وبلغت تكلفتها 5 مليون و300 ألف جنيه .

وأكد علي أن هذه الوحدة متاحة لكافة المواطنين كذلك المستفيدين من نظام التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة مشيرا إلى أن تكلفة العمليه بالوحدة تبدأ من ألفين الي ستة الاف جنيه حسب الحالة وهي تكلفة زهيدة مقارنة بالمستشفيات الاخري التي قد تصل تكلفة العملية الواحدة الي مايقرب من 35 ألف جنيه.

وأكد الدكتور أحمد شيرين فوزي علي أن الاهتمام بالقطاع الصحي بالمنوفية يأتي علي رأس أولوياته، موضحًا أن صحة المواطن هي رأس المال الحقيقي للدولة وأنها تستحق كل الاهتمام والرعاية من مختلف الجهات.

وأضاف أنه يعمل على الإتصال برجال الأعمال لتزويد المستفشيات الحكومية بأحدث ماتوصل اليه الطب من أجهزة ولوازم وأدوات حتي تكون في متناول المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

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