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الداخلية: ضبط إرهابي بحوزته 3 بنادق ودائرة كهربائية معدة للتفجير

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الداخلية: ضبط إرهابي بحوزته 3 بنادق ودائرة كهربائية معدة للتفجير الداخلية: ضبط إرهابي بحوزته 3 بنادق ودائرة كهربائية معدة للتفجير

قال مصدر أمني بوزارة  الداخلية أن  أمن الجيزة نحح في القبض علي أخطر العناصر الإرهابية التى إعتادت على حمل الأسلحة النارية فى وسط التجمعات التى تنظمها جماعة الإخوان والتعدى على رجال الشرطة والمواطنين وضبط بحوزتة 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات ودائرة كهربائية معدة للتفجير.

وأضاف المصدر أن المتهم إعترف بتزعمة مجموعة من تلك العناصر و تم تحديدهم وأنهم دأبوا على التواجد ملثمين داخل التظاهرات التى تنظمها الجماعة الإرهابية وإطلاق الأعيرة النارية من تلك الأسلحة على رجال الشرطة والمواطنين لإرهابهم .. و إعترف بالإشتراك فى العديد من وقائع إضرام النار فى عدد من المنشآت الحكومية وسيارات رجال الشرطة والأهالى.

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