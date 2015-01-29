أمن سوهاج يضبط متهمين أثناء محاولتهم الهرب عبر مطار سوهاج للأردن

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من إلقاء القبض على متهمين أثناء محاولتهم الهرب عبر مطار سوهاج الدولى إلى دولة الأردن، عقب قيامهم بإطلاق النار فى مشاجرة نتج عنها قتل مزارع وإصابة 2 آخرين.

ترجع أحداث الواقعة عندما كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية شوش الروافع – دائرة المركز بين بعض أفراد عائلتي ” جامع ” و ” حمدان “، بسبب خلافات سابقة بينهم تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية 00 نتج عن ذلك وفاة المدعو / محمد محمدين عبد اللطيف عبد العاطي سن 37 مزارع – ويقيم بذات الناحية أثر إصابته ” بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم ” 00 وكذا إصابة كلاً من : -محمدين عبد اللطيف عبد العاطي ” بجرح رضي بفروة الرأس وجروح ببطن اليد اليمني ” (إدعاء طلق ناري)

> سعيد علي أحمد [ ينتميان لعائلة جامع ] ” بطلق ناري أسفل منتصف الظهر ” .

وبسؤال شقيق المتوفـي أتهم كلاً من عاصم أبو العلا محمدين ، وعلي أبو العلا محمدين – ويقيمان بذات الناحية [ ينتميان لعائلة حمدان ] بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازتهما تجاه المذكورين مما نتج عنه وفاة شقيقه وإصابة والده وبسؤال المصاب الثاني أتهم المدعو / علي أبو العلا محمدين – بإحداث إصابته من سلاح ناري .

حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز أكدتها التحريات السرية مفادها اعتزام المتهمان سالفي الذكر بالسفر لدولة الأردن عن طريق مطار سوهاج الدولي .

بالتنسيق وقسم شرطة مطار سوهاج الدولي تم ضبط المتهمان حال محاولتهما السفر علي متن الرحلة رقم 213 المتجهة لمدينة عمان .

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .