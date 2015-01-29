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محلب يقرر تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي لإدارة مؤتمر مصر الاقتصادي

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محلب يقرر تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي لإدارة مؤتمر مصر الاقتصادي محلب يقرر تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي لإدارة مؤتمر مصر الاقتصادي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية:(الدفاع، السياحة، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنمية المحلية، المالية، الخارجية، الاستثمار، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، الأمن القومى، محافظة جنوب سيناء).

وتتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده في جمهورية العربية منتصف مارس المقبل، وعلى الأخص تحديد إجراءات التأمين للمؤتمر ومتطلباته، ومتابعة وصول الوفود، وتحديد أماكن الإقامة والتحركات وخطوط السير.

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