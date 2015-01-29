العليا للانتخابات: الترشح لمجلس النواب فى 8 فبراير وبدء الدعاية 26 من نفس الشهر

أصدرت المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات ثلاثة قرارات صباح اليوم، شمل القرار الأول تولى اللجنة توزيع الرموز الانتخابية على القوائم بالضوابط المبينة بالقرار ، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمترشحين فى النظام الفردى وفقًا لأسبقية التقديم.

ويتعلق القرار الثانى بالجدول الزمنى للترشح ويبدأ 8 فبراير، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس ، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الثانية من 3 أبريل وتنتهى فى 24 أبريل .

ويختص القرار الثالث بفتح باب الترشح واجراءاته لنظام القوائم والنظام الفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة طلبات الترشح بعض كشوف المترشحين المقبولين فى النظامين وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح