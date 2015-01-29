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القومي لحقوق الإنسان يطالب بطرح مشروع التأمين الصحي لحوار مجتمعي

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القومي لحقوق الإنسان يطالب بطرح مشروع التأمين الصحي لحوار مجتمعي القومي لحقوق الإنسان يطالب بطرح مشروع التأمين الصحي لحوار مجتمعي

 

المجلس القومي لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» حلقة نقاشية عن الإصلاح الصحى فى ، وذلك إيماناً من المجلس بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.

خلصت مناقشات الخبراء والنقابات المهنية ذات الصلة علي أهمية عقد ورشة عمل لطرح المقترحات التى أنتهت إليها مجموعة الخبراء من أجل اصلاح النظام الصحى وهى: تكوين المجلس الصحى المصري علي غرار المجلس الصحى البريطانى والذى يختص بالرقابة علي جودة الخدمات الصحية، يندرج تحته منظمة الغذاء والدواء المصرية،  فصل الخدمة الصحية عن التمويل وإنشاء صندوق خاص لتمويل الخدمة الصحية ،وكذلك عدم السماح لمقدمى الخدمات الصحية الحكومية بالعمل بالقطاع الخاص والعكس مع دفع الأجر المناسب،-العمل على طرح مشروع التأمين الصحى الشامل لحوار مجتمعى موسع مع كافة الأطراف .

وأضاف البيان: العمل على وضع معايير لصرف الوصفة الطبية من الصيدليات وعدم الصرف بدونها لخطورة ذلك على صحة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور صلاح سلام مقرر الحلقة النقاشية وعضوالمجلس القومى لحقوق الانسان أنه لأهمية محور أصلاح النظام الصحى فى مصر سوف يتم عقد ورشة عمل موسعة لبحث تلك المحاور االتى أنتهت اليها الحلقة النقاشية ،وذلك من أجل الخروج بالتوصيات اللازمة التى تقترح على كافة الأطراف المعنية كخطوة ضرورية للإرتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر بأعتبارها حق من حقوق الانسان .

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