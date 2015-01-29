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مدرج ومعمل بكلية التربية يحملان اسمي أستاذين راحلين بجامعة أسيوط

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مدرج ومعمل بكلية التربية يحملان اسمي أستاذين راحلين بجامعة أسيوط مدرج ومعمل بكلية التربية يحملان اسمي أستاذين راحلين بجامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد على إطلاق اسم الدكتور الراحل صلاح الدين حسين الشريف “رحمه الله” أستاذ علم النفس وعميد كلية التربية السابق ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على مدرج الأنشطة الطلابية بمبنى المدرجات بالكلية.

ووافق المجلس أيضًا، على إطلاق اسم الدكتور الراحل حمدى شاكر محمود أستاذ ورئيس قسم الفلسفة والعميد الأسبق لكلية التربية بالوادى الجديد بالجامعة على معمل الصحة النفسية بمبنى كلية التربية بأسيوط .

يأتى هذا القرار تقديراً وعرفاناً من الجامعة لما قدماه الأستاذين الجليلين من علم وعطاء طوال سنوات عمرهما للكلية والجامعة.

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