​بالصور… ​فريق الصداقة والوفاء السعودي يهدي درعه لشيخ الأزهر أثناء تواجده بالأقصر

سلم مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، درع فريق الصداقة والوفاء التابع لوزارة الشباب والرياضة السعودية لفضية الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك أثناء تواجده بساحة آل الطيب بمركز القرنة غرب المحافظة.

وجاء تكليف السيد بتسليم درع الفريق السعودي لشيخ الأزهر من قبل الشيخ سعد فرج رئيس وفد الصداقة والوفاء المكون من قادة الكشافة والجوالة بوزارة الشباب السعودية لانتهاء زيارته لمحافظة الأقصر التي استمرت لأسبوع قبل وصول شيخ الأزهر.

وكان وفد الصداقة السعودي المكون من 12 قائد كشفي وجوالة من وزارة الشباب والرياضة السعودية قد زارا مختلف المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.