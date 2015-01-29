تركيب 8 أجهزة للأشعة في مستشفيات «الصحة»

أكد الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات، أن الوزارة انتهت من تركيب 8 أجهزة أشعة مقطعية جديدة، ذات قدرة تصوير تصل إلى 128 شريحة من الجسم في أقل من الثانية، في 8 مستشفيات تابعة للوزارة، وتقوم بتركيب ثلاثة أجهزة أخرى من نفس النوعية في ثلاث مستشفيات الشهر المقبل.

وقال الدكتور السركال، في تصريحات على هامش معرض الصحة العربي: «إن الوزارة ستقوم بتركيب أحدث أجهزة الأشعة المقطعية عالمياً، وبقدرة تصوير تصل إلى 640 شريحة من الجسم في الثانية في مستشفى القاسمي في الشارقة، فور الانتهاء من إنشاء الغرفة الخاصة بالجهاز الشهر القادم، لافتاً إلى أن هذا الجهاز هو الأحدث عالمياً، ولا يتوفر إلا في ثلاث مستشفيات في أوروبا وأميركا، كما أنه الأول على مستوى المنطقة.

خدمات

وأكد الدكتور السركال، أن قيام الوزارة بشراء وتركيب هذه الأجهزة بفترة زمنية قصيرة، جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تطوير الخدمات العلاجية، من خلال تحديث الأجهزة واستقطاب أفضل الكفاءات لتخصص الأشعة لتجنيب المواطنين مشقة السفر للخارج لإجراء التحاليل والأشعة.

وأضاف: مع تنامي التوجه العالمي لازدياد التوعية والمعرفة بمخاطر التصوير الإشعاعي، فقد تم اختيار الأجهزة التي تستخدم تقنيات متطورة لتقليل الجرعات الإشعاعية إلى ما دون النصف، وهو عامل مهم جداً، حيث يسهم في تصوير كافة المرضى، وخاصة الأطفال بأقل جرعات إشعاعية ممكنة.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن أن مشروع استحداث وتطوير جميع أنظمة التصوير الطبقي في جميع المناطق الطبية، وتزويد وحداتها بأحدث التقنيات الطبية الحديثة، ووفق منظومة طبية متكاملة، ستدعم التطور العام، وترفع قدرة الوزارة في مجال البحث العلمي لاستحداث البروتوكولات العالمية للأشعة المقطعية في المستقبل.

تقنيات

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات: إن وزارة الصحة انتهت من تركيب أجهزة الأشعة المقطعية في 8 مستشفيات، هي الكويتي في الشارقة، وخليفة في عجمان، وعبيد الله في رأس الخيمة، ودبا وخورفكان والفجيرة وكلباء والذيد، فيما سيتم تركيب الأجهزة الثلاثة المتبقية في البراحة بدبي وأم القيوين والقاسمي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، منوهاً بأن جميع الأجهزة من إنتاج شركة جنرال إليكتريك التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مثل هذه الأجهزة، لافتاً إلى أن جهاز الأشعة المقطعية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وبقدرة تصوير تصل إلى 640 شريحة من الجسم في الثانية، هو من إنتاج شركة توشيبا.

وتابع: إن وزارة وضعت جدولاً زمنياً لاستبدال الأجهزة القديمة والموجودة حالياً بالوزارة بهذه الأجهزة الحديثة، والتي عبارة عن تسعة أجهزة، بالإضافة إلى جهازين بقدرة تصوير 256 شريحة من الجسم في أقل من الثانية، وجميعها تقوم باستخدام تقنيات رائدة في تصوير القلب والدماغ والعمود الفقري والأورام، بالإضافة إلى احتوائها على تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض والأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل الأعضاء المعقدة، كالقولون ومسار الهواء داخل الرئتين للأطفال والكبار.

شرائح

وأضاف: تم إضافة جهاز أشعة مقطعية من شركة توشيبا، يحتوي على 640 شريحة لمستشفى القاسمي، وهي أكبر عدد من الشرائح، مقارنةً بالأجهزة الأخرى، ما سيؤدي إلى تغطية كاملة مقدارها 16 سم في الدورة الواحدة للتصوير، وبالتالي، تقليل كمية الصبغة التي يتم حقنها للمريض بمادة تزيد التباين بين أنسجة الجسم المختلفة، وظهور الأعضاء الداخلية أكثر وضوحاً ودقةً، وهذا يؤهله لعمل فحوص كاملة للقلب في نبضة واحدة، ما يعطي صورة حقيقية، وخصوصاً للأطفال، بدون التعرض لجرعة أشعة عالية، وبدون اللجوء إلى التخدير، وبالإضافة إلى الفحوص الأخرى، وذلك لتفادي الأخطاء التشخيصية، باستخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة، وأخذ الدقة والسرعة في التشخيص للوصول إلى رضا المتعاملين، في تقديم التشخيص السليم، وبالتالي، العلاج القائم على أسس علميــة صحيحة.

وأوضح أن جميع الأجهزة المتطورة تتميز بقدرتها على الحصول على صورة ذات دقة عالية وبسرعة متناهية، بالإضافة إلى أنها تتيح للأطباء الحصول على صور عالية الدقة والجودة، وسرعة تشخيص فحوص أمراض القلب والشرايين التاجية، وخاصة لمرضى الحالات الحرجة وحوادث الطرق.

وقال الدكتور يوف السركال: إن وزارة الصحة تعتبر الجهة الوحيدة محلياً التي وفرت جهاز دافنشي في مستشفى القاسمي، والذي يوفر دقة متناهية في زراعة الدعامات تصل إلى 1 ملم، وبالتالي، يقلل من احتمالية إعادة القسطرة ومضاعفاتها، إضافة إلى التوفير من حيث عدد الدعامات التي يتم تركيبها، حيث يلجأ العديد من الأطباء بزراعة دعامات إضافية، نتيجة سوء تقدير وعدم تحكم بزراعة الشبكة الأولى، وخاصة أن سعر الدعامة تصل إلى 12,000 درهم، وبالتالي، تفادي ذلك يؤدي إلى منفعة مالية وتوفير في الاستهلاك للدعامات المكلفة.

ومن جهة أخرى، قام معالي وزير الصحة أمس، بزيارة إلى جناح الوزارة في المركز، حيث التقى كافة موظفي الوزارة الذين عملوا في المعرض.

روبوت

حول أنواع العمليات التي يمكن إجراؤها بجهاز دافنشي، قال السركال: العمليات التي يمكن إجراؤها بالروبوت، تشمل القلب المفتوح وعمليات الجراحة العامة وعمليات جراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وعمليات النساء والولادة.