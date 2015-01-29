بالصور… 60 طالب بالمدارس الفندقية بأسوان يشاركون فى مبادرة تنشيط السياحة

نظمت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلي سوق العمل بالإدارة العامة للتعليم الفني التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، مبادرة بعنوان “ مصر بخير ” بمشاركة 60 طالب وطالبة من مدرستي الفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات وذلك داخل معبد فيله.

وقال محمد حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن الهدف من تنفيذ هذه المبادرة هو تنشيط السياحة ونشر رسالة للعالم كله بأن مصر كانت وستظل دائماً واحة السلام وبلد الأمن والأمان ، لافتاً إلي أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها أيضاً في 19 فبراير القادم بجزيرة النباتات بعنوان ” مصر بخير 2 ” وفي 2 مارس القادم بمعبد كوم امبو بعنوان “ مصر بخير 3 ” حيث يأتي ذلك في إطار مساهمة التعليم في خدمة المجتمع المحلي والسعي لعودة الحركة السياحية مما سيعود بأثر ايجابي علي سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب.

ومن جانبها، أوضحت نادية حمد لله مديرية الإدارة العامة للتعليم الفني بأن الطلاب المشاركين في المبادرة قاموا بتقديم فقرات فرعونية ونوبية وأغاني وطنية داخل معبد فيله حاملين لافتات ترحيب بالزائرين والسائحين بأكثر من لغة ضمت ” تحيا مصر ، ومصر بلد الأمن والأمان ، وأهلاً وسهلاً بكم في مصر ” ، مشيرة إلي أنه بالنسبة لوحدة تيسير الإنتقال إلي سوق العمل فقد تم استحداثها في يونيو الماضي وذلك بهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل وتشغيل الشباب عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لشغل الوظائف المختلفة حيث تضم الوحدة 4 مكونات التوظيف والتدريب وريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد المهني.