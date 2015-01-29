أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور… 60 طالب بالمدارس الفندقية بأسوان يشاركون فى مبادرة تنشيط السياحة

Google+ Print
بالصور… 60 طالب بالمدارس الفندقية بأسوان يشاركون فى مبادرة تنشيط السياحة بالصور… 60 طالب بالمدارس الفندقية بأسوان يشاركون فى مبادرة تنشيط السياحة

نظمت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلي سوق العمل بالإدارة العامة للتعليم الفني التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، مبادرة بعنوان “  بخير ” بمشاركة 60 طالب وطالبة من مدرستي الفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات وذلك داخل معبد فيله.

وقال محمد حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن الهدف من تنفيذ هذه المبادرة هو تنشيط السياحة ونشر رسالة للعالم كله بأن مصر كانت وستظل دائماً واحة السلام وبلد الأمن والأمان ، لافتاً إلي أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها أيضاً في 19 فبراير القادم بجزيرة النباتات بعنوان ” مصر بخير 2 ” وفي 2 مارس القادم بمعبد كوم امبو بعنوان “ مصر بخير 3 ” حيث يأتي ذلك في إطار مساهمة التعليم في خدمة المجتمع المحلي والسعي لعودة الحركة السياحية مما سيعود بأثر ايجابي علي سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب.

ومن جانبها، أوضحت نادية حمد لله مديرية الإدارة العامة للتعليم الفني بأن الطلاب المشاركين في المبادرة قاموا بتقديم فقرات فرعونية ونوبية وأغاني وطنية داخل معبد فيله حاملين لافتات ترحيب بالزائرين والسائحين بأكثر من لغة ضمت ” تحيا مصر ، ومصر بلد الأمن والأمان ، وأهلاً وسهلاً بكم في مصر ” ، مشيرة إلي أنه بالنسبة لوحدة تيسير الإنتقال إلي سوق العمل فقد تم استحداثها في يونيو الماضي وذلك بهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل وتشغيل الشباب عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لشغل الوظائف المختلفة حيث تضم الوحدة 4 مكونات التوظيف والتدريب وريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد المهني.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية