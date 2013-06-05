أولياء الأمور: «الكهرباء» لم تراع امتحانات أبنائنا

صاحب مصنع رخام فى «شق التعبان»: انقطاع الكهرباء أصبح ظاهرة نتعرض بسببها لمشاكل كبيرة

كتب : سلامة عامر الأربعاء 05-06-2013 08:47

شهدت أحياء القاهرة عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى والمياه أمس لساعات طويلة ليلاً ونهاراً، وخيم الظلام على مناطق عديدة من العاصمة، فيما تصاعدت شكاوى أصحاب المصانع والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى من توقفهم عن العمل واشتكى أولياء أمور طلاب «الثانوية العامة» من تكرار انقطاع التيار خلال هذه الأيام التى تواكب امتحانات نهاية العام الدراسى، معتبرين أن شركة الكهرباء بدأت تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك «مبكراً» ولم تنتظر حتى ينتهى أبناؤهم من أداء الامتحانات.

انقطعت الكهرباء والمياه، أمس، عن مناطق عديدة فى شبرا وروض الفرج ووسط البلد والمعادى والمرج والتبين وحلوان والمعصرة والمطرية ومدينة السلام ومصر الجديدة والتجمع الخامس ومدينة نصر ومنشأة ناصر لأكثر من مرة على مدار اليوم.

وقال أحمد السيد، صاحب مصنع رخام بمنطقة «شق التعبان» إن انقطاع الكهرباء أصبح ظاهرة تشهدها المنطقة بصفة منتظمة مما يجعلنا نتعرض لمشاكل عديدة بسبب ارتباطنا بمواعيد للتصدير، وانقطاع التيار والمياه يعرضنا لعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها مما يوقعنا تحت طائلة العقاب والغرامة نظراً لوجود شروط فى العقود تشدد على الالتزام بمواعيد تسليم المنتجات المتفق عليها فى الوقت المحدد.

ومن جانبه، قال محمود الصعيدى، صاحب مدبغة جلود فى مصر القديمة إن التيار يتم قطعه فى بعض المناطق بصفة منتظمة وعند الاتصال بمسئولى الكهرباء يقولون إن سبب القطع هو «تخفيف الأحمال» مؤكدين أن هناك تعليمات من الشركة القابضة للكهرباء بذلك.

وفى المقابل، قال اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن الأحياء مسئولة عن صيانة أعمدة الكهرباء المنتشرة فى الشوارع فقط، أما المسئول عن انقطاع الكهرباء فى المنازل فهو شركات الكهرباء ودورنا هو تلقى الشكاوى من المواطنين وإبلاغ شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال وعودة التيار.

ومن جهته، قال اللواء ياسين عبدالبارى، رئيس حى غرب القاهرة إن الحى يخاطب شركة الكهرباء فور تلقيه أى شكاوى من الأهالى لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين الحى وشركات الكهرباء بشأن عملية الترشيد من خلال تخفيف الأحمال.

وقال جمال مبارك، رئيس حى المعادى، إن هناك خطة لترشيد الكهرباء لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار مرتين يومياً، مع متابعة الأعطال حال حدوثها مع شركات الكهرباء لسرعة عودة التيار.