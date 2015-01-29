محمد عبده وصالح الشادي يبايعان الملك سلمان بأغنية

يعتبر "حنا رجال أبو فهد" أول عمل غنائي وطني يقدّمه الفنان محمد عبده في عهد خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي أغنية يعلن من خلالها عبده والشاعر صالح الشادي البيعة للملك سلمان، على حد قول الشاعر، خلال مكاملة هاتفية أجرتها معه "سيدتي نت".

وأضاف الشادي، المتواجد حالياً في قطر: "لا شك أننا بايعنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد تقديم العزاء في الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. لكن هذه الأغنية كتبتها بلسان كل مواطن سعودي أثناء وجودي مع الفنان محمد عبده في قطر، وقام الملحن محمد المرزوقي بتلحينها، بينما قام المايسترو وليد فايد بتوزيعها وتنفيذها موسيقياً. وتقوب كلمات الأغنية:

حنا رجال أبوفهد .. حنا الوفا كلّه

الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان

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على المبادي والشرف والدين والملّة

عشنا وعشتي يا بلد والحافظ الرحمن

من عهد أبو تركي وهذي شمسك مطلة

يا أرضنا ياعرضنا يا ديرة الايمان

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سيف الفضيلة بالرخا وبالكايد نسلّه

نعطي من عروق النخل ثم نحمد المنان

يظما الزمن وارواحنا بالعز مبتلّة

وهذا السعودي بالفعل هذا هو الإنسان

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الكل بايع والوطن ياما حلا ظلّه

حضنٍ جمعنا ضمنا عالي مقام وشان

وعلى الوعد يابو فهد عقدٍ ولا نحلّه

ويّاك يا وافي العهد ويّاك يا سلمان

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