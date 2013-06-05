التموين: بدء تسجيل مواليد ما بعد 2005 على بطاقات التموين السبت المقبل

أكد الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من تجربة الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل المواليد الجدد ما بعد 2005 على البطاقات التموينية موضحا أنه يمكن للمواطنين البدء فى التسجيل اعتبارا من السبت المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الموقع الجديد سيكون متاحا على بوابة الحكومة الالكترونية وسيتيح تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية من خلال إدخال الرقم القومى، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد أى شخص لا يستحق الدعم، خاصة العاملون بالخارج، حيث سيتم استبعادهم.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عوده قد صرح فى وقت سابق بأنه سيتم صرف مقررات المواليد الجدد بعد اضافتهم على البطاقات التموينية بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل التي ستستمر لمدة 4 أشهر.

متوقعا وصول عدد المسجلين الجدد لنحو 10 ملايين مواطن، ستتحمل الحكومة قيمة الدعم المقدم لهم من المقررات التموينية، بعد تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين.

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