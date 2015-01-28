ما الذي يجمع ريهانا و كانيي ويست؟

أصدرت النجمة العالمية Rihanna أغنية جديدة مع المغني Paul McCartney نجم فرقة The Beatles ومغني الراب الأمريكي Kanye West.

وخلال الأغنية التي تحمل عنوان "FourFiveSeconds"، يعلو صوت Rihanna التي تنحدر من باربادوس قويا، فيما يعزف McCartney على الغيتار من دون مرافقة من أي آلات أخرى أو أنغام إلكترونية، أما West فيغني أبيات شعر.

وخلال الفترة السابقة، كان Kanye West زوج النجمة العالمية Kim Kardashian قد أصدر خلال رأس السنة بشكل مفاجئ أغنية مع Paul McCartney حين التقاه في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصدر كل من Rihanna و Kanye ألبوماً جديداً خلال السنة الحالية.