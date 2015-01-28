الداخلية: الوضع الأمني هادئ تمامًا.. وقوات الأمن تفرض سيطرتها على كافة المحاور

أكد مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة اللواء عبد الفتاح عثمان أن الوضع الأمني هادئ تماما وقوات الأمن تفرض سيطرتها على كافة المحاور ولا يوجد أي تحركات تعكر صفو الحياة باستثناء مظاهرة في ميدان عبدالمنعم رياض والتي عقب تفريقهم عثر على أحد العبوات الهيكلية التي تم التعامل معها.

وأضاف اللواء عثمان – خلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري اليوم الأربعاء – أنه هناك حملات أمنية مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية ، منها المطرية وكرداسة وناهيا ، قامت بها قوات الأمن المركزي بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطني ومدريتي أمن القاهرة والجيزة ، مشيرا إلى أنه في منطقة المطرية تم ضبط 27 عنصرًا إرهابيًا متورطًا في ارتكاب حوادث وجرائم إرهابية.

وأضاف أنه في كرداسة تم ضبط 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة ومجموعة أخرى من العناصر الإرهابية الملثمة الذين يحملون الأسلحة النارية ويطلقونها لإرهاب المواطنين وإصابة رجال الشرطة.

وأكد أن الشارع المصري هادئ وأمن تماما بعكس ما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية بثه عبر قنواتها من كذب وإشاعات لإحداث ذعر للمواطنين ، لافتا إلى تراجع كبير في عدد بلاغات الاشتباه بالعبوات الناسفة والتي يكون أغلبها عبوات محدثة للصوت فقط.

أ ش أ