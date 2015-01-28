بدء إجراءات إغلاق مدرسة خاصة «ضعيفة» في دبي

بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الإجراءات التنفيذية لإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة بدبي، بناء على طلب المدرسة بإغلاق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الجاري 2014-2015، في وقت دعت هيئة المعرفة أولياء الأمور للبحث عن مدارس أخرى بديلة لأبنائهم، مؤكدة جاهزية الهيئة للتعاون مع أولياء الأمور في عمليات إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل 2015- 2016، في مدارس أخرى تطبق المنهاج التعليمي ذاته أو مناهج تعليمية أخرى.

وجاء طلب المدرسة لإغلاق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الجاري بسبب تراجع أعداد الطلبة الدارسين فيها بشكل ملحوظ، إضافة إلى عزوف أولياء الأمور عن تسجيل طلبة جدد في المدرسة خلال العامين الدراسيين الماضيين؛ إذ يدرس في المدرسة حالياً 96 طالباً في مبنى يتسع لأكثر من 3000 طالب، نظراً لتصنيف المدرسة في فئة «ضعيف»، وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

50 مدرسة

وحصلت مدرسة أكاديمية الورود الخاصة – دبي على تصنيف «ضعيف»، بحسب نتائج الرقابة المدرسية على مدار ثلاثة أعوام دراسية متتالية، بدءاً من العام الدراسي 2011-2012، ونهاية بالعام الدراسي الماضي 2013-2014، في وقت أغلقت 9 مدارس خاصة أبوابها منذ العام 2008 لتتراجع أعداد الطلبة الدارسين فيها، نظراً لضعف جودة أدائها بحسب نتائج الرقابة المدرسية. وتشير بيانات هيئة المعرفة إلى أنه ومنذ إنشاء الهيئة فقد تم افتتاح 50 مدرسة خاصة جديدة متوافقة مع متطلبات وشروط هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.