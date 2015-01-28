أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بدء إجراءات إغلاق مدرسة خاصة «ضعيفة» في دبي

Google+ Print
بدء إجراءات إغلاق مدرسة خاصة «ضعيفة» في دبي بدء إجراءات إغلاق مدرسة خاصة «ضعيفة» في دبي

بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الإجراءات التنفيذية لإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة بدبي، بناء على طلب المدرسة بإغلاق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الجاري 2014-2015، في وقت دعت هيئة المعرفة أولياء الأمور للبحث عن مدارس أخرى بديلة لأبنائهم، مؤكدة جاهزية الهيئة للتعاون مع أولياء الأمور في عمليات إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل 2015- 2016، في مدارس أخرى تطبق المنهاج التعليمي ذاته أو مناهج تعليمية أخرى.

وجاء طلب المدرسة لإغلاق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الجاري بسبب تراجع أعداد الطلبة الدارسين فيها بشكل ملحوظ، إضافة إلى عزوف أولياء الأمور عن تسجيل طلبة جدد في المدرسة خلال العامين الدراسيين الماضيين؛ إذ يدرس في المدرسة حالياً 96 طالباً في مبنى يتسع لأكثر من 3000 طالب، نظراً لتصنيف المدرسة في فئة «ضعيف»، وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

50 مدرسة

وحصلت مدرسة أكاديمية الورود الخاصة – دبي على تصنيف «ضعيف»، بحسب نتائج الرقابة المدرسية على مدار ثلاثة أعوام دراسية متتالية، بدءاً من العام الدراسي 2011-2012، ونهاية بالعام الدراسي الماضي 2013-2014، في وقت أغلقت 9 مدارس خاصة أبوابها منذ العام 2008 لتتراجع أعداد الطلبة الدارسين فيها، نظراً لضعف جودة أدائها بحسب نتائج الرقابة المدرسية. وتشير بيانات هيئة المعرفة إلى أنه ومنذ إنشاء الهيئة فقد تم افتتاح 50 مدرسة خاصة جديدة متوافقة مع متطلبات وشروط هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية