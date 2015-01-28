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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائمً جزئياً أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا غرباً ظهرا خاصة على البحر وتزداد الرطوبة نسبيا على بعض المناطق الساحلية  في ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 30 كم/ساعة بوجه عام .

حالة البحر.. متوسط الموج .. بإرتفاع  قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة أقدام بالعمق.

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و 52 دقيقة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثالثة و12 دقيقة عصرا.


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة


> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا


>أبوظبي                     29     15               75       20 .
> دبي                         28     17               70      25 .
> الشارقة                     29    13                70      25.
> عجمان                     28    15                75       20.
> أم القيوين                 27     14                80       20 .
> رأس الخيمة              28      12               80       25 .
> الفجيرة                   28      17               65        35.
> العين                     28      14               70        25 .
> ليوا                       29     11               80        20 .
> الرويس                  27     16                80       30 .
> السلع                    26      15               75       25.
> دلما                      24     16                80       35 .
> طنب الصغرى          24     18                85        40 .
> طنب الكبرى           24      18                85       40 .
> أبوموسى               25     17                80       40.
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