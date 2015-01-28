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المطار يمنع الأمير القطري مشعل بن خليفة من دخول مصر لوصوله بدون تأشيرة مسبقة

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المطار يمنع الأمير القطري مشعل بن خليفة من دخول مصر لوصوله بدون تأشيرة مسبقة المطار يمنع الأمير القطري مشعل بن خليفة من دخول مصر لوصوله بدون تأشيرة مسبقة

 

مشعل بن خليفة

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء بترحيل أحد أقارب أمير قطر من العائلة الحاكمة بعد منعه من دخول البلاد تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل لوصوله بجواز خاص بدون تأشيرة دخول مسبقة

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونيخ تبين وجود ” مشعل بن خليفة آل ثانى ” من العائلة الحاكمة بقطر وأحد أقارب الأمير ” تميم ” ويحمل جوازا خاصا بدون تأشيرة دخول مسبقة

وأبلغت سلطات المطار الأمير القطري  بعدم دخوله طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذى يشترط حصول حاملي جوازات السفر القطرية الدبلوماسية والمهمة والخاصة على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج

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