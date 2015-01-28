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نيابة سفاجا تبدأ التحقيقات في سرقة المخزن الرئيسي للمضبوطات بالميناء

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نيابة سفاجا تبدأ التحقيقات في سرقة المخزن الرئيسي للمضبوطات بالميناء نيابة سفاجا تبدأ التحقيقات في سرقة المخزن الرئيسي للمضبوطات بالميناء

ميناء سفاجا البحري

بدأت نيابة سفاجا الجزئية، برئاسة المستشار وليد هارون، التحقيقات في واقعة سرقة مخزن المضبوطات الرئيسي بميناء سفاجا البحرى، والذى يحتوى على كافة المضبوطات التي تم ضبطها ومتحفظ عليها، وتصل قيمتها إلى عدة ملايين من الجنيهات ،حيث يتبع المخزن إدارة الجمارك بالميناء.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة، واجراء معاينة للمخزن.  

وأكد يحيى سعيد مدير جمارك البحر الأحمر، أنه تم اكتشاف سرقة المخزن من عدد من العاملين وتم تشكيل لجنة من إدارة الجمارك وأمن الموانى لجرد محتويات المخزن ومعرفة نوعية المسروقات وتقديم قائمة بها للنيابة.

فيما تكثف مباحث قسم شرطة سفاجا وأمن الموانيء من جهودهما لكشف غموض الواقعة والقبض علي الجناة وضبط المسروقات.

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