بالصور.. إنشاء مصنع للأعلاف وتطوير كلية الآداب بجامعة السويس

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس، أن المحافظة خصصت 51 فداناً لاستكمال المشروعات الخاصة بإنشاء 5 كليات للطب والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض ومصنع للأعلاف بكلية الثروة السمكية والمشاركة فى تطوير كلية الأداب بجامعة السويس ، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد ظهر اليوم بمقر الجامعة.

وطلب المحافظ من الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، عمل تصور استراتيجي ورؤية مستقبلية لمحافظة السويس في جميع المجالات خلال الــ20 عاماً القادمة .

وأكد أيضاً علي تطوير ووضع لافتات إنارة وتجميل وتشجير مدخل الجامعة علي طريق “مصر- السويس” ، مشيراً إلي ضرورة مشاركة الطلاب بأفكار جديدة وأعمال فنية يتم وضعها علي أسوار ومداخل الجامعة .

ومن جهته، أكد الدكتور ماهر مصباح، أن الجامعة لديها دراسة جدوي للمستشفي الجامعي وأعمال التطوير في الداخل والخارج بالجامعة ، مشيراً إلي أنه يتم حالياً إستكمال المنشآت والكليات الجديدة مثل ( الهندسة والتعليم الصناعي والثروة السمكية ).

وخلال الاجتماع، تم تكريم الدكتور أكرم عبدالرحمن عميد كلية العلوم بمنحه درع المحافظة لانتهاء فترة توليه العمادة تكريماً وتقديراً لجهوده في إثراء العملية التعليمية بجامعة السويس .

وأكد الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة أنه تم الموافقة علي منح 2دكتوراة و3 ماجستير وفتح باب التسجيل للدراسات العليا لـعدد 33 من الباحثين بجامعة السويس ، كذلك تمت الموافقة علي مذكرة التفاهم بين جامعة السويس والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية لانشاء مصنع أعلاف للأسماك بكلية الثروة السمكية بالسويس ، مشيراً إلي أنه تم الموافقة علي إصدار مجلة لكلية الأداب والعلوم الانسانية بجامعة السويس .

ووافق المجلس علي اقتراح تطوير المعامل بالكليات لكي تقوم بالدور العلمي والمجتمعي لها ، في النهاية تفقد المحافظ ورئيس الجامعة أعمال الانشاءات للكليات الجديدة والمنشآت التعليمية داخل الحرم الجامعي.