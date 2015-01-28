بعد اكتشافها خيانة زوجها نور تعيش حباً جديداً

عمان- سميرة حسنين

انضمت الممثلة التركية إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر، والممثلة التركية سيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم إلى طاقم مسلسل "قصر العصفورة" إنتاج شركة أنديمول التركية شريكة مجموعة MBC العربية، إلى جانب بطليه الرئيسيين: سونجول أودين الشهيرة بنور وميرت فيرات الشهير بأمير.

و ستقوم إحداهما بدور شقيقة البطلة سونجول أودين في العمل التي تؤدي دور أرملة وأم مخلصة لزوجها الراحل، حتى تكتشف خيانته لها منذ سنوات طويلة وإنجابه إبناً من امرأة أخرى، فتصاب بصدمة عاطفية شديدة، تلتقي خلالها بحبها الأول ميرت فيرات من جديد فهل يزهر ربيع الحب في قلبها من جديد ليشفي جراح قلبها الأليمة؟ وما موقفها من إبن زوجها؟ وهل تتغير حياة عائلتها عندما تحب رجلاً آخرا؟

وقد بدأ طاقم العمل من بداية يناير 2015 في تصوير حلقاته الأولى ليعرض قريباً على شاشة قناة ستار التركية التي حققت تقدماً على باقي القنوات التركية المنافسة باستقطابها أهم ممثلتين تركيتيتن هما: مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وسونجول أودين الشهيرة بنور اللتان تحظيان بشهرة وشعبية عالمية واسعة .