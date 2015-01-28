أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد اكتشافها خيانة زوجها نور تعيش حباً جديداً

Google+ Print
بعد اكتشافها خيانة زوجها نور تعيش حباً جديداً بعد اكتشافها خيانة زوجها نور تعيش حباً جديداً

الأربعاء 28-01-2015 17:42

عمان- سميرة حسنين

انضمت الممثلة التركية إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر، والممثلة التركية سيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم إلى طاقم مسلسل "قصر العصفورة" إنتاج شركة أنديمول التركية شريكة مجموعة MBC العربية، إلى جانب بطليه الرئيسيين: سونجول أودين الشهيرة بنور وميرت فيرات الشهير بأمير.
و ستقوم إحداهما بدور شقيقة البطلة سونجول أودين في العمل التي تؤدي دور أرملة وأم مخلصة لزوجها الراحل، حتى تكتشف خيانته لها منذ سنوات طويلة وإنجابه إبناً من امرأة أخرى، فتصاب بصدمة عاطفية شديدة، تلتقي خلالها بحبها الأول ميرت فيرات من جديد فهل يزهر ربيع الحب في قلبها من جديد ليشفي جراح قلبها الأليمة؟ وما موقفها من إبن زوجها؟ وهل تتغير حياة عائلتها عندما تحب رجلاً آخرا؟
وقد بدأ طاقم العمل من بداية يناير 2015 في تصوير حلقاته الأولى ليعرض قريباً على شاشة قناة ستار التركية التي حققت تقدماً على باقي القنوات التركية المنافسة باستقطابها أهم ممثلتين تركيتيتن هما: مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وسونجول أودين الشهيرة بنور اللتان تحظيان بشهرة وشعبية عالمية واسعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي