حفل زفاف وسط مظاهرات تركيا

كتب : أمير وجدى منذ 51 دقيقة

يبدو أن المشاهد التى تجعلنا نرى الثورة المصرية تتجلى فى الانتفاضة التركية لن تتوقف، فبعد مشاهد تبادل الحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسيطرة الشباب على عمليات الكر والفر مع الشرطة، نجد مشهدا جديدا يذكرنا بمشهد شهده ميدان التحرير. خلال أحداث ثورة 25 يناير، وهو دخول عروسين بزى الزفاف إلى ساحة ميدان الاستقلال بتركيا.

ففى الثانى من يونيو، دخل عروسان بكامل زى العرسان المعروف، وكان العريس يرتدى «ماسك» يحميه من استنشاق أى غازات سامة، وقام العروسان بالتقاط صور تذكارية لهما وهما فى شارع الاستقلال الشهير القريب من ميدان تقسيم فى إسطنبول.

جاء ذلك فى الوقت الذى وصف فيه رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، فى لقاءاته الصحفية، القائمين على التظاهرات فى تركيا، بأنهم مجموعة من المخربين والمتطرفين.

صورة العروسين فى ميدان الاحتجاجات، تبعث برسالة إلى النظام الحاكم بسلمية القائمين على هذه التظاهرات، وأن ما يقومون به ما هو إلا رد على العنف غير المبرر من جانب الشرطة.