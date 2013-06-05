«الزعيم» لـ«الوطن»: اجتماع «مرسى» حول «السد» مضحك ونعيش فى كارثة

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 34 دقيقة

وصف الفنان الكبير عادل إمام، جلسة الحوار الوطنى التى قادها الرئيس محمد مرسى حول سد النهضة الإثيوبى، بأنها «شىء مضحك». وأضاف ساخراً فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «نعيش فى كارثة، والاجتماع الوطنى الذى عُقد لبحث أزمة المياه وأسفر عن اقتراحات غريبة الشكل، لا أملك إلا أن أقول إنه شىء مضحك». وأوضح «إمام» أن: «مصر تنعم بأجود أنواع النهضة فى العالم وتصعد للأمام بسرعة الصاروخ، والدليل على ذلك الظلام الدائم الذى نعيش فيه حالياً، لدرجة أن الكهرباء تنقطع أثناء التصوير ونضطر للاستعانة بالمولد الكهربى، ما يعطل التصوير ويكلف الإنتاج كثيراً من الأموال والمجهود، حيث نضطر لإعادة تصوير مشاهد كثيرة بالكامل».

وأضاف «إمام»، الذى انتهى من تصوير ثلثى أحداث مسلسله «العراف»، بالطريق الصحراوى وبعض بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى: «لم تكتف النهضة بانقطاع الكهرباء وإعادتنا لعصور الظلام البدائية، بل طالت مياه النيل الذى كنا نتباهى به، لكن حتى هذه الهبة طالتها النهضة لتنقطع المياه فى بيوتنا وفى الاستوديو أثناء التصوير، والغريب أن شركات المياه المعدنية ساءت خدماتها بعد فضيحة سد النهضة الإثيوبى، ويبدو أنها ستجبرنا على شرب أنواع رديئة من المياه، الله أعلم من أين يأتون بها، فهى مياه زبالة ولها رائحة غير طبيعية، إضافة للارتفاع الجنونى فى أسعارها، حتى بُق الميّه بقى بالشىء الفلانى».

وعن اقتراحاته لحل أزمة الكهرباء وكارثة المياه، قال «إمام»: «إذا كان المتخصصون لا يعرفون الحل فهل سأعرفه أنا؟».

وتستعد أسرة «العراف» للسفر إلى «العين السخنة» لمواصلة التصوير الخارجى، وجرى تسويق المسلسل حصرياً لقناتى «الحياة» و«إم بى سى مصر» ويشارك فى البطولة حسين فهمى وشيرين وأحمد فلوكس وشريف رمزى ودانا حمدان، والتأليف ليوسف معاطى، والإخراج لرامى إمام والإنتاج لتامر مرسى.