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بالصور.. عمد ومشايخ الأقصر في العرض الخاص لمهرجان السينما المصرية والأوروبية

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بالصور.. عمد ومشايخ الأقصر في العرض الخاص لمهرجان السينما المصرية والأوروبية بالصور.. عمد ومشايخ الأقصر في العرض الخاص لمهرجان السينما المصرية والأوروبية

متاحف الأقصر

شهدت فاعليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، تنظيم عروض خاصة للعديد من فئات أهالي الأقصر، حيث نظمت إدارة المهرجان بالتعاون مع المحافظة عرضًا للعمد والمشايخ بحضور اللواء علي الجزار رئيس مدينة الأقصر.

وشهد العرض حضور “عمد ومشايخ” القري والمراكز علي مستوي المحافظة، وذلك لمشاهدة فيلم الجزيرة 2 للنجم احمد السقا.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية تنظيم عروض خاصة لدعم المشاركة في المهرجان، لافتًا إلي أن إقامة مهرجان الأقصر للسينما المصرية الأوروبية يأتي من منطلق الحرص علي خلق أداة للتواصل الثقافي والفني وتبادل الخبرة بين وأوربا.

وأشار إلي أن الأقصر ترحب باستضافة كافة الفاعليات التي من شأنها أن تساهم في إثراء الحركة الثقافية وتنشيط السياحة بالمحافظة.

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