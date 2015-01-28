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ضبط تاجر لشروعه في قتل مواطن بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة ببورسعيد

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ضبط تاجر لشروعه في قتل مواطن بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة ببورسعيد ضبط تاجر لشروعه في قتل مواطن بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة ببورسعيد

المتهم

بورسعيد – جمال نوفل

ألقت مباحث قسم العرب، برئاسة الرائد محمد صبح، القبض على شاب شرع في قتل مواطن، بتسديد ضربة بألة حادة في البطن، بسبب الخلاف على مكان انتظار السيارة.

ورد بلاغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من مستشفى آل سليمان، بوصول “عبد الناصر عبد الرحمن قنديل” 51 سنه، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، أدى إلى نزيف داخلي شديد، ولا يمكن إستجوابه.

انتقلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال نجل المصاب اتهم “محمود س ت”، وشهرته “الكوتة” صاحب محل ملابس، بإحداث إصابه والده، بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة بشارع “الثلاثينى”.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسة على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

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