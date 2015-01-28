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سبعة عشر قتيلاً إسرائيلياً في مزارع شبعا

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سبعة عشر قتيلاً إسرائيلياً في مزارع شبعا سبعة عشر قتيلاً إسرائيلياً في مزارع شبعا

أرشيفية

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بمقتل 17 جنديا اسرائيليا خلال العملية التي استهدفت قطعات من الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ونقلا عن موقع “النشرة” اللبناني فإن “ضابطا اسرائيليا رفيع المستوى قد أصيب في عملية مزارع شبعا”.

إلى ذلك أفادت مصادر لبنانية بإطلاق الجيش الإسرائيلي لـ 25 قذيفة مدفعية على جنوب لبنان، وسط تحليق للمروحيات والطائرات من دون طيار “الاسرائيلية” فوق أجواء مزارع شبعا.

وتناقلت وسائل إعلام الاحتلال “الاسرائيلي” تصريحات حول “إمكانية حصول عملية أسر لجندي إسرائيلي في العملية الجارية بمنطقة شبعا”.

وأفاد مراسل قناة “العالم” الاخبارية في لبنان بأن “وحدات من الجيش اللبناني تنتشر في منطقة الميسات قرب الغجر عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتقوم بعملية تفتيش وتمشيط”.

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