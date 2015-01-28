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«الكهرباء»: ضبطنا 4129 قضية سرقة تيار

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قال اللواء سامي الميهي، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إن القوات ضبطت 4129 حالة سرقة تيار، الإثنين الماضي، لافتًا إلى أن عدد جنح الحبس للمدانين بسرقة التيار بلغ 461 حالة.

وأضاف «الميهي» أنه تم تحصيل عدد 6042 قضية بقيمة 3.94 مليون جنيه، وعدد 21 حالة مخالفة شروط تعاقد بقيمة 48.500 جنيه.

ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها مستمرة في ملاحقة سارقي التيار الكهربائي، مشددة على أن هناك تنسيقيًا مستمرًا بين الشركة القابضة لكهرباء وشرطة الكهرباء لمكافحة سرقات التيار الكهربي ومنع إهدار مئات الملايين من الجنيهات، مما يؤثر سلبًا على كفاءة أداء شركات التوزيع.

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