طولان سعيد بنقطة الانطلاق أمام الإسماعيلي

أكد حلمى طولان المدير الفني لفريق سموحة أن النقطة التي حصل عليها من تعادله مع فريق الإسماعيلي كان ينتظرها وأسعدته.

وكان الاسماعيلى قد تعادل سلبيا مع فريق سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية في الدوري الممتاز.

وقال طولان عقب المباراة "الفريق يمر بظروف صعبة بسبب نقص اللاعبين الجاهزين بالإضافة إلى أنها المباراة التي أقود سموحة فيها".

وأضاف "لهذا التعادل مع فريق بحجم الإسماعيلي تجعلني راض تماما عن النتيجة في هذا التوقيت".

وأردف مدرب الزمالك الأسبق "أرى أيضا أن هذه النتيجة ستؤهل اللاعبين نفسيا وتعدهم للمباريات المقبلة وهذا ما كنت أتمناه من مباراة سموحة".