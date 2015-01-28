وزير البيئة: عقوبات مغلظة في انتظار ملوثي النيل

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الدولة اعتمدت عددا من العقوبات على المخالفين ممن يلقون بمخلفاتهم في مياه نهر النيل، موضحا أن مجلس الوزراء سيرفع تقرير كامل عن العقوبات إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري قريبًا.

جاء ذلك خلال زيارته، الثلاثاء، لمحافظة أسوان خلال تفقده مصنعي «لب الورق والسكر» بادفو، ومحطات الصرف الصحي جنوب المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تأتى بتكليفات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، التي تصرف مخلفاتها على النيل.

وكشف الوزير بأن هناك بؤرًا لتلوث النيل توجد بجوار التجمعات الزراعية والصناعية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهى تنتشر بكثافة في جنوب القاهرة وعلى فرعى دمياط ورشيد، مؤكدا بأن الدولة معنية حاليا بمراقبة وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية والعامة المطلة على النيل في إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة تلوث النيل.

وأضاف بأن الدولة من خلال الوزارة بدأت في إيجاد حلول مباشرة للمصانع المخالفة، فيما يخص الصرف الصناعي والصرف المباشر على النيل.