بالصور: خطوبة ترشا كرشنان وفارون مانيا

احتفلت النجمة الهندية Trisha Krishnan بخطوبتها من منتج الأفلام Varun Mania، في 23 من الشهر الحالي.

وقد جمع الحفل، الذي أقيم في منزل العريس، الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وارتدت Trisha سارياً مميزاً من تصميم Neeta Lulla ومجوهرات من " NAC"، فيما ارتدى Varun الزي التقليدي الأبيض.

يشار إلى أن علاقة الثنائي بدأت منذ أشهر قليلة، وحتى الآن، لم يحدد موعد الزفاف.

وكانت Trisha Krishnan بدأت مشوارها الفني عام 2009 في فيلم Khatta Meetha مع Akshay Kumar، وقد أعلنت مراراً أنها لن تتوقف عن التمثيل بعد الزواج.