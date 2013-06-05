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أول مأذون شيعي في مصر: لا أعرف عن الشيعة إلا الاسم .. وأفتخر بالرئيس الإيراني

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أول مأذون شيعي في مصر: لا أعرف عن الشيعة إلا الاسم .. وأفتخر بالرئيس الإيراني أول مأذون شيعي في مصر: لا أعرف عن الشيعة إلا الاسم .. وأفتخر بالرئيس الإيراني

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

واجه الأعلامي وائل الإبراشى أحمد صبح، أول ماذون شيعي في ، بالاتهامات الموجهة إليه بنشر المذهب الشيعى، وإباحة زواج المتعة وإقرار الطلاق والزواج وفقا لمذهب أهل الشيعة، وهو ما نفاه صبح قائلا: "إنا مليش علاقة بالمذهب الشيعى، وإن أجهزة سيادية هى التى ألصقت به هذه التهم، ورددها بعض خصومه بالقرية قائلا: إقسم بالله أنا ما أعرف عن الشيعة حاجة غير إنه مذهب".

وأكد أحمد صبح أول مأذون شيعي في مصر، خلال لقاءه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه رجل سني لايمت للشيعة بصلة، قائلا:" أقسم بالله أنا لاأعرف عن المذهب الشيعي إلا الإسم، لايمكن أن افتري على مذهب لاأعرفه"، كما نفى ماتردد حول إيمانه بزواج المتعة.

فيما رفض علاء سعيد الأمين العام لائتلاف المسلمين، إعطاء لقب "شيخ" لأحمد صبح، لافتًا إلى أن الأزهر أشار الخطوط العريضة فى المذهب الشيعي مضيفا "كيف أثق في مأذون يفتي بأن الرجل الذي يطلق زوجته 3 يستطيع العودة لزوجته لكن على مذهب الشيعة؟".

وكشف خالد المصري مدير المركز الوطني للدفاع عن الحريات، عن صور تجمع صبيح بالرئيس الايراني أحمدي نجاد، ويفخر به ويعترف أنه أفضل من يقود العالم العربي، وتابع: "هذا كان ضمن الجماعات الاسلامية، وتم إعتقاله فى عام 2007 هو ومحمد الدرينى إلا أنه بعد خروجه تحول لينشر المذهب الشيعى بتعليمات من أمن الدولة".

فأجاب صبح أنا بالفعل افتخر به، مضيفا، "اعترف بأنني أسافر إيران، وأنا أطبق شرع الله في الزواج والطلاق بها لكن وفقا للمذهب السني وليس الشيعي".

وفي مداخلة هاتفية، قال وجيه الحسيني أحد أهلى قرية العصافرة بالدقهلية، أنا لا اتهم صبح بالتشيع وهذا الرجل نحبه ونقدره، مؤكدا أن الشيخ أحمد أفتى له بممارسة حياته الزوجية بعد الطلقة الثالثة، وإعادة زوجته على طريقة المذهب الشيعي.

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