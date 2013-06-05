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العشرات من السائقين بالمنيا يقطعون الطريق بسبب أزمة الوقود‎

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العشرات من السائقين بالمنيا يقطعون الطريق بسبب أزمة الوقود‎ العشرات من السائقين بالمنيا يقطعون الطريق بسبب أزمة الوقود‎

قطع العشرات من السائقين بالمنيا الطريق الزراعي “- أسوان” احتجاجًا علي أزمة الوقود.
> تلقي العميد أحمد رستم مامور مركز شرطة المنيا إخطارا من عمليات النجده بقيام 100 سائق بقطع الطريق الزراعي “مصر  - أسوان”  امام إحدي محطات التمويل في الإتجاهين لتضررهم من نقص المواد البترولية وقرار المحافظ بتوزيع المواد البتروليه في مواعيد متأخرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وتم احتواء الموقف والتقي بهم مسئولي المحافظة وانصرفوا في هدوء عقب علمهم بتعديل قرار المحافظ بشان مواعيد التوزيع وتم تسيير حركة المرور عقب توقفها لمدة 10 دقائق وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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