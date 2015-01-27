بالفيديو.. الملك سلمان يوقف مراسم استقبال «أوباما» بالسعودية لأداء صلاة العصر

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف مراسم وبروتوكولات استقبال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أثناء رفع أذان العصر، وعقب ذلك انصرف العاهل السعودي لأداء فريضة الصلاة، وترك أوباما في ساحة الاستقبال الرسمية بمطار الملك خالد الدولى بالعاصمة الرياض.

وشهد مقطع “الفيديو” الذي رصد الواقعة، انتشارا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعى وتبادله المستخدمون بحفاوة كبيرة، وحمل تعليقات هاتفة باسم ملك السعودية الجديد على هذا الموقف المناصر للدين.

وأشاد المغردون على موقع تويتر بما فعله الملك، وكتب أحدهم، قائلًا: “إيقاف خادم الحرمين للبروتوكول والانصراف للصلاة فوق كونه واجبًا، فهو رسالة مهمة للأمريكان، ومن وراءهم، ومن دونهم”.

ووصل الرئيس الأمريكى باراك أوباما عصر اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد أمريكى رفيع المستوي لتقديم العزاء إلى الملك سلمان، في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي توفى فجر الجمعة الماضية.

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