السيطرة على حريق بمصنع ” المصرية للكبريت” في العاشر من رمضان

نشب حريق بمصنع ” المصرية للكبريت ” بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان .

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية اخطارا من العقيد ابراهيم سليمان مدير فرقة العاشر مفاده نشوب حريق بمصنع المصريه لصناعة الكبريت ” .

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات فى محاولة للسيطره على الحريق قبل أن تمتد السنه اللهب للمصانع المجاورة .

بالفحص تبين نشوب الحريق بماكينة تصنيع علب الكبريت داخل صالة الإنتاج دون حدوث وفيات أو إصابات .

بسؤال المدعو “محمد محمد أحمد الحناوي30 سنة” مسئول الأمن بالمصنع , أيد ما جاء بالفحص وقرر أن ارتفاع درجه حرارة الماكينة مما أدي إلي اشتعال النيران بها ولا يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ولم يقدر قيمة التلفيات .

> كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة .

> تم تكليف قسم الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق فنياً .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1745 إداري القسم لسنة 2013 جارى العرض على النيابة العامة .