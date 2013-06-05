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السيطرة على حريق بمصنع ” المصرية للكبريت” في العاشر من رمضان

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السيطرة على حريق بمصنع ” المصرية للكبريت” في العاشر من رمضان السيطرة على حريق بمصنع ” المصرية للكبريت” في العاشر من رمضان

أرشيفية – حريق

نشب حريق بمصنع ” المصرية للكبريت ” بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان .

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية اخطارا من العقيد ابراهيم سليمان مدير فرقة العاشر مفاده نشوب حريق بمصنع المصريه لصناعة الكبريت ” .

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات فى محاولة للسيطره على الحريق قبل أن تمتد السنه اللهب للمصانع المجاورة .

بالفحص تبين نشوب الحريق بماكينة تصنيع علب الكبريت داخل صالة الإنتاج دون حدوث وفيات أو إصابات .

بسؤال المدعو “محمد محمد أحمد الحناوي30 سنة” مسئول الأمن بالمصنع , أيد ما جاء بالفحص وقرر أن ارتفاع درجه حرارة الماكينة مما أدي إلي اشتعال النيران بها ولا يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ولم يقدر قيمة التلفيات .
> كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة .
> تم تكليف قسم الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق فنياً .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1745 إداري القسم لسنة 2013 جارى العرض على النيابة العامة .

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