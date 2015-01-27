شرطة رأس الخيمة تنفي شائعات سقوط طائرة بالإمارة

نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ما يتم تداوله من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة في الإمارة.

حيث أوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن المقطع المتداول هو لحريق شب مساء أمس في سكن عمال والذي تم نشره عبر وسائل الإعلام.

واستغرب قائد عام شرطة رأس الخيمة نشر مثل هذه الشائعات غير المسؤولة من بعض أفراد المجتمع والتي تسبب بلبلة في الرأي العام.

محذرا من نشر مثل هذه الشائعات التي لا تخدم أبدا وتؤثر على أفراد المجتمع.

وقال إن الجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة بدأت بإجراءاتها وباشرت البحث والتحري عن مصدر هذه الشائعة وذلك للتوصل للشخص الذي قام بنشرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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