أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

داليا زيادة : سعد الدين ابراهيم سافر لقطر وعاد معمول له غسيل مخ

Google+ Print
داليا زيادة : سعد الدين ابراهيم سافر لقطر وعاد معمول له غسيل مخ داليا زيادة : سعد الدين ابراهيم سافر لقطر وعاد معمول له غسيل مخ

داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديموقراطية الحرة

قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة ان ظهور الدكتور محمد البرادعى المفاجىء وغيره من الشخصيات التي تحسب على المعارضة يواكبه تقارير من منظمات المجتمع المدني التي تعادي وتقف ضد ٣٠ يونيو.

وأضافت زيادة خلال لقاء لها ببرنامج بالورقة والقلم على قناة التحرير ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي ان هناك ١٤٠٠ شرطي قتلوا خلال تأمين الأحداث منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ولم يتحدث احد عنهم فالشرطة تقف كخط دفاع ضد الإرهابيين

وأشارت زيادة الى انه لا خصام بين الشباب والدولة ولكن البعض يعارض الدولة من اجل المعارضة فقط فبدلا من تنظيم المظاهرات يجب عقد ورش عمل لعمل مذكرة ضد قانون التظاهر وتقديمها للرءيس او للحكومة.

وأضافت زيادة أنها تركت مركز بن خلدون بسبب تحول الدكتور سعد الدين ابراهيم رءيس المركز عن سياساته وقيامه بزيارة لقطر قابل خلالها الشيخة موزة ورجع بعدها يقول ان جماعة الاخوان ليست إرهابية فهذا كان سبب رفضي لإدارة المركز وسبب استقالتي.

وقالت زيادة ان المجتمع المدني مر بحالة من الفساد واستمرت خلال آخر ٥ سنوات من حكم مبارك وتم ضبطها بعد ذلك ولم يصبه الفساد المالي فقط بل عانى أيضاً من الفساد الفكري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية