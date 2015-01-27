داليا زيادة : سعد الدين ابراهيم سافر لقطر وعاد معمول له غسيل مخ

قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة ان ظهور الدكتور محمد البرادعى المفاجىء وغيره من الشخصيات التي تحسب على المعارضة يواكبه تقارير من منظمات المجتمع المدني التي تعادي مصر وتقف ضد ٣٠ يونيو.

وأضافت زيادة خلال لقاء لها ببرنامج بالورقة والقلم على قناة التحرير ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي ان هناك ١٤٠٠ شرطي قتلوا خلال تأمين الأحداث منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ولم يتحدث احد عنهم فالشرطة تقف كخط دفاع ضد الإرهابيين

وأشارت زيادة الى انه لا خصام بين الشباب والدولة ولكن البعض يعارض الدولة من اجل المعارضة فقط فبدلا من تنظيم المظاهرات يجب عقد ورش عمل لعمل مذكرة ضد قانون التظاهر وتقديمها للرءيس او للحكومة.

وأضافت زيادة أنها تركت مركز بن خلدون بسبب تحول الدكتور سعد الدين ابراهيم رءيس المركز عن سياساته وقيامه بزيارة لقطر قابل خلالها الشيخة موزة ورجع بعدها يقول ان جماعة الاخوان ليست إرهابية فهذا كان سبب رفضي لإدارة المركز وسبب استقالتي.

وقالت زيادة ان المجتمع المدني مر بحالة من الفساد واستمرت خلال آخر ٥ سنوات من حكم مبارك وتم ضبطها بعد ذلك ولم يصبه الفساد المالي فقط بل عانى أيضاً من الفساد الفكري.