سفير مصر في جواتيمالا تلقي محاضرة عن مصر والشرق الأوسط

ألقت دينا الصيحي سفير مصر بجواتيمالا محاضرة عن مصر والشرق الأوسط في إطار الدورة التدريبية الاستراتيجية السابعة عشرة لقادة الجيش الجواتيمالي بمقر وزارة الدفاع في العاصمة جواتيمالا سيتي، حيث تناولت في كلمتها نبذة عن تاريخ مصر وموقعها الجغرافي المتميز واحتفاظها بهويتها القائمة على التنوع والتسامح والعيش المشترك. كما عرضت لتطورات الأوضاع الداخلية في مصر على مدار الأربع سنوات الماضية وقيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو والدور الهام الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في كلتاهما، بالإضافة إلى مشاركة الشعب المصري في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة مما يدل على رغبة المصريين في النهوض ببلادهم.

وأشارت السفير دينا الصيحي كذلك إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي خاصةً الجهود المبذولة نحو القضاء على الإرهاب، بالإضافة للأوضاع السياسية في كل من سوريا وليبيا واليمن. كما أكدت سيادتها أن الإرهاب الذي تواجهه مصر هو ذاته الذي يضرب دول أخرى في أوروبا وأفريقيا، مشيرةً إلى دعوة الرئيس السيسي الأخيرة مشايخ الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف، منوهة إلى أهمية تتبع مصادر تمويل الإرهاب وقادته الفكريين والإسراع بتسوية القضية الفلسطينية من أجل مواجهة الإرهاب بشكل أكثر فعالية.