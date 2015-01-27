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الخارجية تطمئن على المصريين المقيمين بنيويورك بعد العواصف التي تعرضت لها

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الخارجية تطمئن على المصريين المقيمين بنيويورك بعد العواصف التي تعرضت لها الخارجية تطمئن على المصريين المقيمين بنيويورك بعد العواصف التي تعرضت لها

السفير بدر عبدالعاطي

أصدرت وزارة الخارجية صباح اليوم بيانًا أكدت فيه أنه تم التواصل مع قنصلية في نيويورك للتعرف على أوضاع المصريين المقيمين فيها وفي نيوجرسي وعدد من ولايات الساحل الشرقي الأمريكي، وذلك في ضوء تعرض تلك الولايات لعاصفة غير مسبوقة أدت إلى ما يشبه الشلل التام في تلك الولايات.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات في قنصليتنا العامة بنيويورك لمتابعة تلك الأحداث والاطمئنان على أحوال أبناء الجالية، وكذلك تم التواصل عبر البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية مع مختلف المواطنين والروابط المصرية المسجلين لدى البعثة للاطمئنان على سلامتهم، وكذلك تم تخصيص أرقام هاتفية طارئة لتلقي أي اتصالات من أبناء الجالية.

ويتابع السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي والمصريين بالخارج آخر المستجدات بصفة مستمرة من واقع تواصل القنصل العام في نيويورك للتأكد من سلامة المصريين المقيمين في تلك الولايات.

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