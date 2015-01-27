الرقص مع الذئاب «الأوربية» المنفردة || بقلم: جمال الشناوي

غضب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من دعوة الكونجرس، للإرهابى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإلقاء كلمة أمام النواب الأمريكيين حول تطبيع العلاقات مع إيران.. ويقف أوباما ضد نية الكونجرس فرض عقوبات إضافية على إيران.. وربما استخدم الفيتو الرئاسى فى حال صدوره لحرصه وإدارته على عدم جرح مشاعر الشريك الإيرانى الجديد .

تجربة إيران مع الغرب تستوجب على الساسة فى مصر الجديدة دراستها.. فالغرب على مدى سنوات طويلة فشل فى اختراق إيران وخصوصا الشباب.. لم يتجرع جرعات الانبهار الغربى بالموضة والحياة المنفتحة.. ولم يلق بالاً بقواعد الغرب فى أن تحولك إلى نبي يقاتل من أجل قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.. ربما قدمت الدولة الإيرانية بدائل حتى لمطاعم الوجبات السريعة.. وقامت بتصنيع أو بالأحرى تجميع كل أدوات الإبهار فى مصانعها بالتعاون مع الصين وروسيا البديل المناسب للغرب .

الزواج الأبيض بين الشباب الإيرانى أيضا جعل بلد ولاية الفقيه أكثر صعوبة على الاختراق، ظاهرة الزواج الأبيض حررت الشباب الإيرانى من أحلام الحياة المفتوحة التى يحلم بها كثير من الشباب العربى منذ المراهقة.. فتترك داخله الكثير من العقد التى ترافق العربى أينما حل.. ومهما عاش من سنوات.. إيران عزلت مجتمعها وقدمت بدائل حتى على مستوى الديمقراطية، يتغير الرؤساء فى انتخابات عامة، ولكن من يحكم إيران هو الفقيه ومجلس صيانة الدستور .

الغرب رضخ لإيران التى فشل فى اختراقها من الداخل عبر شباب يرون فى أنفسهم أنبياء يدافعون عن الحريات.. ولكن من أجبر الغرب على مداعبة إيران هو البرنامج النووى الذى اقترب من السلاح النووى.. فالغرب لا يرضخ إلا للأقوياء.

الاتحاد الأوربى الآن بات أقرب إلى التفكك، بعد موجة إرهاب محدودة التي طالت بلدان القارة العجوز.. فاتفاق العبور الحر بين الدول الأعضاء هى الآن توشك على السقوط بفعل إجراءات أمنية تتناقض مع الهدف من تأسيس الإتحاد الأوربى.. اليونان التى اكتسح فيها حزب ساريزا اليساري الانتخابات البرلمانية.. ظهور تيار اليمين المتشدد فى مواجهه تيار الإسلام السياسى الذى عشش فى كل أركان الدولة العجوز.. فهو وحش رعته بريطانيا وألمانيا وأطعمته دول تابعة أخرى من أجل استخدامه فى هزيمة الدين الإسلامى بعد تفكيك الشيوعية.. لكن الوحش الآن بات أقرب الى التهام القارة العجوز

فى أحد أحياء العاصمة الدانماركية كوبنهاجن.. حيث يعيش العرب التقيت من يتزوج بإحدى عشرة امرأة.. بدعوى التشبه بالرسول.. وفى ذات الحي يزدهر تجارة المخدرات وتنشط العصابات فيه ليلاً.. لذلك تتلقى التحذير المباشر من الدانماركيين من التوجه إلى الحي العربي الإسلامي ليلاً.. هل الشرطة هناك عاجزة عن فرض القانون.. هل جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة لم تسمع بالمسلم الأشهر الذى تعيش فى منزله 11 زوجة عكس كل القوانين الأوربية.. لكن السبب الرئيس هو ترسيخ صورة ذهنية معينة عن الإسلام .

الاتحاد الأوربي يرى مصر ملكية خاصة له منذ قرون.. تقريباً كل إمبراطوريات أوروبا القديمة سعت لغزو مصر.. والإنجليز قتلوا آلاف المصريين من أجدادنا.. هم الآن يحاولون إحياء دميتهم المسماة بالإخوان المسلمين.. فهم أول من صنعها قبل أن يؤول إرثها إلى أمريكا من بين ممتلكات الإمبراطورية المنهارة.

أمريكا والقارة العجوز.. مولت مظاهرات للإطاحة بالرئيس الأوكرانى المنتخب، وتنصيب رئيس موالٍ للغرب.. لمحاصرة الدب الروسي العائد.. ولا يبالون بجر العالم الآن إلى حافة حرب عالمية ثالثة.. التجربة الأوكرانية تؤكد الشبة بين الإسلاميين الذين يمتطون صهوة الدين سعياً للسلطة.. فالغرب يلوي عنق الحريات لتحقيق مصالحه.. وليس معنى ذلك عدم دعم الحريات فى مصر.. وتوسيعها فهذا الشعب أثبت أنه أكثر وعياً من حكامه.

أدعو وزير الخارجية المصري المخلص لبلاده.. أن يعيد صياغة علاقات على أسس جديدة مع الاتحاد الأوربي الذي يشبه كثيراً الدولة العثمانية فى أيامها الأخيرة .

على سامح شكرى أن يطهر وزارته من رجال الاتحاد الأوربي وأمريكا.. وأعتقد أنه سيفعل.. وعليه أن يدرس إغلاق سفارة الاتحاد الأوبى المنقسم على نفسه فى القاهرة ويستبدلها بعلاقات منفردة مع الذئاب الأوربية المنفردة .

لو كنت مسئولا فى الخارجية.. لكلفت فريقاً قانونياً يجمع وثائق جرائم القتل والتعذيب ونهب ثروات الشعب المصرى منذ الحرب العالمية الأولى وقبلها وبعدها ضد أجدادنا.. وملاحقة القارة العجوز بجرائم بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى مصر .

أوروبا ستشهد قريباً حصادها المر.. خصوصاً فى لندن وعواصم الشمال الأوربي.. فالوحش الذى احتضنته لتشويه الإسلام.. بات أكثر جوعاً الآن وفى المستقبل القريب .