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عمرو موسى: قطر لم تطلب شراء قناة السويس.. وأميرها ناصري

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عمرو موسى: قطر لم تطلب شراء قناة السويس.. وأميرها ناصري عمرو موسى: قطر لم تطلب شراء قناة السويس.. وأميرها ناصري

كتب : محمد عاشور منذ 44 دقيقة

نفى عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ما تردد عن طلب قطر شراء قناة السويس، مشيرا إلى أن الأمير القطري ناصري، ويرى أن دولة عظمى، مضيفا أنه تربطه علاقات قديمه بين عدد كبير بالمسؤولين القطرين ومتأكد مما يقول.

وأضاف موسى، خلال لقائه ببرنامج "هنا القاهرة"، أن القطريين على مستوى ذكاء عالي؛ لأنهم وجهوا دعمهم المادي للحكومة المصرية، وليس لجماعة الإخوان المسلمين، ليضمنوا حقهم في إعادتها.

من ناحية أخرى، قال موسى إن يوم 30 يوينو المقبل سيكون يوما فارقا في المشهد السياسي المصري، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن "يسوق" الشعب المصري؛ لأننا أصبحنا في القرن الواحد والعشرين، والشعب أصبح واعيا ولن يسكت على أي شخص يأخذ البلاد في طريق خاطئ، وتابع: "أرجو أن نتجنب مكر التاريخ".

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