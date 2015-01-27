بلاغ للنائب العام يحمل وزير الداخلية مسئولية قتل أنصار بيبت المقدس للنقيب “أيمن الدسوقي”

تقدم المحامي خالد دسوقي البري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الداخلية، ومدير المخابرات الحربية، ومدير أمن الموانئ، يحملهم فيه مسئولية مقتل النقيب أيمن الدسوقي، الضابط بهيئة الموانئ شمال سيناء، وإبن بمدينة “ميت غمر” والذي تم قتله وتصفيته على أيدي جماعة “أنصار بيت المقدس”.

وطالب مقدم البلاغ بإقالة وزير الداخلية وإحالته إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة التقصير في أداء مهام وواجبات وظيفته مما عرض المجني عليه، والضباط المرافقين له للقتل والخطف على أيدي الجماعات المسلحة، دون توفير الحماية اللازمة وفقا للقانون.

وانتهى البلاغ بمطالبة مقدمه لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإصدار مرسوم بقانون بإعلان حالة الطوارئ في البلاد نظرًا لما تقوم به الجماعات الإرهابية، من عمليات إرهابية داخل البلاد، مما يعرض الأمن القومي المصري لخطورة داهمة.