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أستاذ طب نفسي: علامات الحب الحقيقي هي الحنان والرعاية والمسؤولية والزواج

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أستاذ طب نفسي: علامات الحب الحقيقي هي الحنان والرعاية والمسؤولية والزواج أستاذ طب نفسي: علامات الحب الحقيقي هي الحنان والرعاية والمسؤولية والزواج

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن بعض الناس لا يعرفون كيف يميزون بين الحب الحقيقي، وباقي أنواع الحب المزيفة.

وأوضح المهدي، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن هناك علامات تشير إلى وجود حب حقيقي بين الطرفين اللذين تنشأ علاقة عاطفية بينهما، مشيرا إلى أن هذه العلامات هي الحنان المنجرف في التعامل مع الآخر، والخوف عليه في المواقف المختلفة، ورعاية الطرفين لبعضهما والاهتمام المتبادل، والشعور بمسؤولية الآخر على تحمل توابع العلاقة، ثم بدء العلاقة بشكل مستقر بخطوة الزواج.

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