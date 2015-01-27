بالفيديو: إيما ستون تعرّض ناعومي واتس للإحراج في حفل "SAG"

استطاعت النجمة العالمية Naomi Watts أن تنقذ نفسها من السقوط أرضاً خلال تواجدها على خشبة المسرح؛ احتفالاً بفوزها بأكبر جائزة في حفل "SAG" عن فيلمها الجديد "Birdman".

فبعد أن دعيت النجمة الأسترالية لتقول كلمة عند استلام زملائها للجائزة، صعدت الممثلة على المسرح، ولكنها تعثرت بذيل فستان زميلتها في الفيلم Emma Stone وكادت أن تسقط أرضاً.

وقد بدت علامات الحرج على وجه النجمتين، ولم تستطع Emma التوقف عن الضحك بعد هذا الموقف.

فيديو تعثر Naomi Watts:

يذكر أن فيلم "Birdman" نال في حفل جوائز "SAG" جائزة "أفضل فيلم"، ومنحت الجائزة لكل الممثلين العاملين فيه.