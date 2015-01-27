ضبط خلية إرهابية على تواصل بالمخابرات التركية وحركة حماس بالاسكندرية

قال مصدر أمنى أنه تم القبض علي عناصر خلية إرهابية تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابى بالإسكندرية يعملون مع المخابرات التركية ومع عناصر حركة حماس بهدف إشاعة الفوضي وإرتكاب أعمال العنف في البلاد.

وأضاف المصدر الأمنى أن المتهمين كانوا يخططون لإرتكاب أعمال عنف وشغب بالبلاد وتضم الخلية عامل بمستشفي سموحه ومكوجى وطالب بكلية العلوم والذي تم ضبط بحوزته ورقة مدون عليها بخط اليد وصيه جاء مضمونها اشتراكه في العمل الإستراتيجى مع المخابرات التركية ومع عناصر حماس بغرض عودة الخلافة الإسلامية.

وأشار مصدر أمنى إلى ان أمن الإسكندرية تنجح في ضبط 7 من أخطر العناصر الارهابية بدوائر اقسام أول وثانى المنتزة وباب شرقي وكرموز والدخيلة شاركوا في تنفيذ عدة عمليات إرهابية وكانوا يخططون لإرتكابأعمال عدائية الفترة الراهنة.