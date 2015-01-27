ضبط سيارة بها زجاجات خمور وتماثيل أثرية بالمنيا

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين كمين البرشا بالمنيا، من ضبط تمثاليين أثريين، وعدد من زجاجات البيرة والخمور مختلفة الأنواع، داخل سيارة أثناء مرورها بالكمين.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي بتمكن الملازم مصطفي محمد سويفي المعين لخدمة كمين البرشا من ضبط “حمد . ا . ع” -48 سنة- ومقيم بأبو زعبل قليوبية، وبحوزته 2 تمثال من الرخام، عليهما نقوش فرعونية يشتبه في أثريتهما، و”محمد . ف . أ” -30 سنة- عامل، ومقيم أسيوط حال استقلاله سيارة رقم “4756 ي – ر – ج”، وبحوزته 49 كرتونة بيرة ستيلا، و82 زجاجة خمور مختلفة الأنواع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات، بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم لحين العرض على النيابة العامة.