أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط سيارة بها زجاجات خمور وتماثيل أثرية بالمنيا

Google+ Print
ضبط سيارة بها زجاجات خمور وتماثيل أثرية بالمنيا ضبط سيارة بها زجاجات خمور وتماثيل أثرية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين كمين البرشا بالمنيا، من ضبط تمثاليين أثريين، وعدد من زجاجات البيرة والخمور مختلفة الأنواع، داخل سيارة أثناء مرورها بالكمين.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي بتمكن الملازم مصطفي محمد سويفي المعين لخدمة كمين البرشا من ضبط “حمد . ا . ع” -48 سنة- ومقيم بأبو زعبل قليوبية، وبحوزته 2 تمثال من الرخام، عليهما نقوش فرعونية يشتبه في أثريتهما، و”محمد . ف . أ” -30 سنة- عامل، ومقيم أسيوط حال استقلاله سيارة رقم “4756 ي – ر – ج”، وبحوزته 49 كرتونة بيرة ستيلا، و82 زجاجة خمور مختلفة الأنواع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات، بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم لحين العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا