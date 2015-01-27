حماية المستهلك يحذر المواطنين من النصب فى مواقع الهجرة العشوائية

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاقدام على تحويل أموال للمواقع التى تعلن عن تسهيل الهجرة العشوائية”Green Card lottery” والتى يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت ومن خلال رسائل البريد الإليكتروني .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له اليوم إن الجهاز ورد اليه شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيامه بسداد مبلغ 398 يورو بما يعادل 4000 جنيه مصرى لحساب أحد المواقع تدعى مؤسسة “USAGC” بغرض استكمال اجراءات الهجرة الى استراليا ثم تبين له بعد ذلك انه تم سحب المبلغ دعما لطلب الهجرة الى الولايات المتحدة وانه لا يمكن استردادها .

وأضاف أنه تم متابعة الشكوى وتبين عدم وجود شركة او كيان قانونى لهذا الاسم داخل جمهورية مصر العربية ، وان الاشتراك كان من خلال شبكة الانترنت وتم تحويل الاموال بواسطة احدى شركات تحويل الاموال عبر الانترنت والتى ليس لها مقر ايضاً فى مصر.

وحذر يعقوب المستهلكين من انهم قد يتلقون رسائل عبر البريد الإليكتروني بشأن تأشيرات وفرص عمل ، ومنح دراسية دون الحاجة الى خبرة فى احدى الدول باستخدام عبارات جذابة ومغرية لدرجة انه يصعب تصديقها الا ان طبيعة مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تجعل بعض المستخدمين يقعون فى هذا الفخ ويقومون بملء البيانات وتحويل أموال وهو ما يؤدى الى وقوع بعضهم فى مشاكل تتجلى فيما يمكن فى بعض الأحوال ان يتم استغلال البيانات الشخصية من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها فى أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم الى الوقوع تحت طائلة القانون.

وناشد يعقوب ضرورة التأكد فى مثل هذه الأمور من السفارات والقنصليات الرسمية المعترف بها داخل مصر قبل الاقدام على تعبئة استمارات او تحويل نقود لأى مواقع اليكترونية.

> وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع او المنتجات الضارة ، بعد التاكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك”WWW.CPA.GOV.EG”.

أ ش أ